«Вагнер» как бизнес-проект

Пригожин "затягивал войну на Донбассе"?... Да он наоборот, ругался на это затягивание. Если вы что-то помните, не думайте, что все остальные вообще ничего не помнят, а живут только вашими воспоминаниями!!

Уя

Уфимцев я

Кто же воюет сейчас? Вагнеровцев выдавили с фронта, кадыровцы куда то попрятались... Доблестная армия российская хорошо окопалась и мертво стоит, как и год назад. Донбасс, с освобождения которого все началось полтора года назад, так и продолжают бомбить нещадно... В чем гениальность всей этой операции?