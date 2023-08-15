ГИК: Главный Исторический канал "Убийственная заначка": Минобороны России раскрыло странности при разоружении "Вагнера" Помните, что в процессе разоружения «Вагнера» Министерство обороны РФ заявило, что много оружия не использовалось? Я помню.
«Вагнер» как бизнес-проект
Комментарии
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лл
лина любимцева
Пригожин "затягивал войну на Донбассе"?... Да он наоборот, ругался на это затягивание. Если вы что-то помните, не думайте, что все остальные вообще ничего не помнят, а живут только вашими воспоминаниями!!
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1 час.
Уя
Уфимцев я
Кто же воюет сейчас? Вагнеровцев выдавили с фронта, кадыровцы куда то попрятались... Доблестная армия российская хорошо окопалась и мертво стоит, как и год назад. Донбасс, с освобождения которого все началось полтора года назад, так и продолжают бомбить нещадно... В чем гениальность всей этой операции?
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1 час.
Кошмар
"Ахмат" сейчас в Марьинке.., https://ria.ru/20230621/marinka-1879544476.html
Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ в Марьинке зарылись под землю
РИА Новости
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9 мин.
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