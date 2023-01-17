Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

В 2022 году в КНР проживало 1,411 миллиарда человек, что на 850 000 меньше, чем годом ранее. В конце декабря минувшего года в самой густонаселенной стране мира, Китае, проживало 1,411 миллиарда человек, что на 850 000 меньше, чем годом ранее.