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Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

В 2022 году в КНР проживало 1,411 миллиарда человек, что на 850 000 меньше, чем годом ранее. В конце декабря минувшего года в самой густонаселенной стране мира, Китае, проживало 1,411 миллиарда человек, что на 850 000 меньше, чем годом ранее.

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