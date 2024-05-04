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Лидер немецкой партии ХДС Мерц: отток капитала достиг беспрецедентных масштабов

Лидер немецкой партии ХДС Мерц: отток капитала достиг беспрецедентных масштабов

Германия столкнулась с рекордными темпами оттока денежных средств из страны, заявил в интервью изданию Tagesspiegel лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

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