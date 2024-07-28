Недавно в одном мужском паблике требовали выдать медаль многодетному отцу. Так-то ничего удивительного в этом нет, я полностью за то, чтобы государство выделяло и материально стимулировало многодетные семьи.
От кого рожать? Чуть ли не главный вопрос 21 века
Комментарии
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А
Александр24
А вы попробуйте многодетным не земельные участки на болотах выделять, а предоставить на условиях социального найма, хотя бы, 3-х комнатную квартиру. Думается, результат вас удивит. А все эти материнские капиталы, льготные ипотеки дело, конечно, хорошее, но это всё полумеры. А уж налог на бездетность - верх кретинизма. Мы вот в молодости не успели вовремя родить второго и получили только 2-х комнатную квартиру. До сих пор жалеем.
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13 час.
Аурелия Запсенко
Принадлежу к поколению советской молодёжи, и среди моего окружения надёжными были до 90% мужчин в плане ответственности за детей и свою женщину. Странно, что именно наши дети теперь стали второсортными в этом плане, и никакой личный пример им не наука. У меня трое детей, у моего брата трое детей, а внук у меня один, и вряд ли что-то изменится.
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8 час.
А
Александр24
А у моего брата две дочери и пятеро внуков. А всё потому, что он успел своим дочерям построить большие дома - рожай сколько хочешь. А моя дочь жила в 1-комнатной квартире, родила девочку, а когда построила коттедж родила и вторую, а на третьего ребёнка времени уже не осталось. Так что,по-прежнему, считаю, что главное для молодёжи - это собственное жильё и не в ипотеку, а доступное социальное.
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6 час.
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