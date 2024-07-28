От кого рожать? Чуть ли не главный вопрос 21 века

А Александр24 А вы попробуйте многодетным не земельные участки на болотах выделять, а предоставить на условиях социального найма, хотя бы, 3-х комнатную квартиру. Думается, результат вас удивит. А все эти материнские капиталы, льготные ипотеки дело, конечно, хорошее, но это всё полумеры. А уж налог на бездетность - верх кретинизма. Мы вот в молодости не успели вовремя родить второго и получили только 2-х комнатную квартиру. До сих пор жалеем.

Аурелия Запсенко Принадлежу к поколению советской молодёжи, и среди моего окружения надёжными были до 90% мужчин в плане ответственности за детей и свою женщину. Странно, что именно наши дети теперь стали второсортными в этом плане, и никакой личный пример им не наука. У меня трое детей, у моего брата трое детей, а внук у меня один, и вряд ли что-то изменится.