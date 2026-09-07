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Шубы, раздельные квартиры и последний долг: как сложилась жизнь единственной жены Сергея Мавроди

Шубы, раздельные квартиры и последний долг: как сложилась жизнь единственной жены Сергея Мавроди

В середине девяностых основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди бросал к ногам своей молодой супруги шубы, драгоценности и титулы.

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