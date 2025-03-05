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Дмитрий Спивак: 150 млн гривен на возвращение беженцев – пустые траты или мощный стимул?

Дмитрий Спивак: 150 млн гривен на возвращение беженцев – пустые траты или мощный стимул?

Почему Кабмин выделил 150 млн гривен на возвращение беженцев, если они могут не вернуться? Почему европейские страны создают более комфортные условия для украинцев, чем Украина? Какие системные реформы необходимы для успешного возвращения беженцев и восстановления доверия к государству? Украина выделяет 150 млн гривен на возвращение беженцев, но 70% могут не вернуться.

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