Надежда К сожалению, несмотря на плачь Зеярославны о недостаточном финансировании и вооружении куйывскойи хунты, глубинное государство продолжает давать деньги на вооружение и на покупку наемников для утилизации на вкрайини. Этого уже никто даже и не скрывает.

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