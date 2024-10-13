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Они реально не знают, что делать

Они реально не знают, что делать

АНАТОЛИЙ  УРСИДА Да, не знают. Не знают ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе, ни в прочих парижах с берлинами.

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Комментарии
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Надежда
К сожалению, несмотря на плачь Зеярославны о недостаточном финансировании и вооружении куйывскойи хунты, глубинное государство продолжает давать деньги на вооружение и на покупку наемников для утилизации на вкрайини. Этого уже никто даже и не скрывает.
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13 час.
сварливыйЕвгений Колесников
А ларчик просто открывался: для спасения своей гомосексуальной демократии и всей экономики в целом США  должны немедленно ввести санкции против природы.
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13 час.
Игорь Кузнецов
Лично мне трудно сопоставить финансирование Западом (США) киевского режима с образованием европейского Фонда в $50 млд. до конца 2024 года, когда вложения стран европейских стран НАТО будут профинансированы из процентов по &quot;замороженным&quot; активам РФ. И выделение бюджетных средств США в Штаты, которые подверглись разрушению тайфунами. Там порядка $200 млд.
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13 час.

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