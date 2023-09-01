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«Роснефть» и «Транснефть» пришли к соглашению в споре вокруг «Дружбы»

«Роснефть» и «Транснефть» пришли к соглашению в споре вокруг «Дружбы»

«Роснефть» и «Транснефть» пришли к соглашению в споре вокруг «Дружбы» Наталья МарковаСтали известны подробности урегулирования разногласий между «Транснефтью» и «Роснефтью» по поводу инцидента с загрязнением нефтепровода «Дружба» в 2019 году.

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