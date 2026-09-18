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Пятый канал

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Осень придет резко: в Москве на следующей неделе может выпасть до 75% осадков

Осень придет резко: в Москве на следующей неделе может выпасть до 75% осадков

В Москве на следующей неделе может выпасть около 75% месячной нормы осадков, а влажность воздуха повысится до 90–100%.

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