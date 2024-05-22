Дом на «ножках» построят в Нижнем Новгороде

Жилой дом на десятиметровых ногах построят в Нижнем Новгороде. Он расположится в границах улиц Дальней, Одесской, Большая Перекрестная и переулка Баева в Нижегородском районе прямо на высоком берегу Оки, сообщается на сайте archi.
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