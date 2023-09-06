Что русские знают о своей истории - Хан Москал основатель Москвы, панфиловцы все как один казахи

На Украине тоже были адекватные. образованные, только куда-то все делись. Наверное улетели на планету, с которой сюда переселялись.Не надо строить иллюзий - добром это не закончится.

US

Uri Strukow

Начинается все одинаково- с казахов произошел мир, казахи самые древние, умные и мудрые. И финал будет типовой. Мимо Байконура будет аксакал гнать стадо плешивых баранов и говорить грязным оборванным внукам, что этот древний мегалит, который старше египетских пирамид, которые тоже построили казахи, построили древние праказахи, чтобы слетать на небо и зажечь Солнце, чтобы при свете дня проще было пасти баранов.