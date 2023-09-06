Год 2022 Российская Федерация спасает Казахстан от гражданской междоусобицы, грозившей перейти в кровавую трагедию.
Что русские знают о своей истории - Хан Москал основатель Москвы, панфиловцы все как один казахи
Комментарии
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N
Nata
На Украине тоже были адекватные. образованные, только куда-то все делись. Наверное улетели на планету, с которой сюда переселялись.Не надо строить иллюзий - добром это не закончится.
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3 час.
US
Uri Strukow
Начинается все одинаково- с казахов произошел мир, казахи самые древние, умные и мудрые. И финал будет типовой. Мимо Байконура будет аксакал гнать стадо плешивых баранов и говорить грязным оборванным внукам, что этот древний мегалит, который старше египетских пирамид, которые тоже построили казахи, построили древние праказахи, чтобы слетать на небо и зажечь Солнце, чтобы при свете дня проще было пасти баранов.
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3 час.
алекс кузь
Читал ченгиза айтматова в юности, советские казахи морально крепкий народ, в степи нет места кривым мыслям. В
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2 час.
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