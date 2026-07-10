Europe Votes Against Thought-Policing 'Chat Control', Brussels Passes It Anyway. On Thursday in Strasbourg, 314 Members of the European Parliament voted to reject the return of "Chat Control," the legal regime allowing tech companies to scan the private messages of roughly half a billion Europeans.
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