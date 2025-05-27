СК задержал начальника госпредприятия по делу о превышении полномочий в Бурятии

Следственный комитет (СК) РФ по Республике Бурятия задержал в Улан-Удэ начальника государственного предприятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» по делу о превышении должностных полномочий.
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