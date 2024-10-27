27 октября: праздники и события в России и мире

27 октября отмечается несколько значимых праздников как в России, так и за ее пределами. В этот день проходит Всемирный день аудиовизуального наследия, Всемирный день трудотерапии и Международный день плюшевого мишки.
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