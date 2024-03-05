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Китай планирует разместить на Луне систему наблюдения для защиты своей будущей базы

Китай планирует разместить на Луне систему наблюдения для защиты своей будущей базы

Проект китайской лунной базы / © CNSA Камеры видеонаблюдения, весом около 100 граммов, оснащенные технологией искусственного интеллекта (ИИ) и способные работать при экстремальных колебаниях температуры, которые происходят на поверхности естественного спутника Земли, позволят отслеживать обстановку вокруг Международной научной лунной станции.

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