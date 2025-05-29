Пожилой петербуржец передал неизвестному 43,3 миллиона рублей

Пенсионер из Санкт-Петербурга стал жертвой мошенников, передав неизвестному 43,3 миллиона рублей. Днем 28 мая 91-летний пенсионер из Невского района Северной столицы обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии