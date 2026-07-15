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«Украине терять нечего». ВСУ заявили о волне ударов по гражданским судам в Азовском море. Чем на это может ответить Россия?

«Украине терять нечего». ВСУ заявили о волне ударов по гражданским судам в Азовском море. Чем на это может ответить Россия?

6 июля командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр объявил о начале волны ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по гражданским судам в Азовском море, которые впоследствии получили название «операция "Молочка"».

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