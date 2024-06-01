Что изменится для россиян в июне

ВН

Владимир Никитин

В основном ничего того, что перечислено, на работягу не влияет! Зарплату регулируют работодатели, а не государство. А работодатели все частники и лишнего не заплатят. Пенсионерам как машину, так и всё остальное (продукты тоже) купить проблематично. Гробовые копить только и остаётся!!! Лечиться дорого, умереть тоже, жить ... Основная причина - слишком много воруют у "кормушки", а присосавшихся гораздо больше, чем работяг. Да и пенсионный фонд не так уж и нужен, чтобы начислять такую пенсию и тратить на их содержание пенсионные накопления.