Под Астраханью на бывшего замглавы администрации завели уголовное дело за взятку

В результате реализации оперативных материалов УЭБиПК УМВД России по Астраханской области СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки" в отношении бывшего заместителя главы администрации МО "Володарский район".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии