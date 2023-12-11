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Под Астраханью на бывшего замглавы администрации завели уголовное дело за взятку

Под Астраханью на бывшего замглавы администрации завели уголовное дело за взятку

В результате реализации оперативных материалов УЭБиПК УМВД России по Астраханской области СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки" в отношении бывшего заместителя главы администрации МО "Володарский район".

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