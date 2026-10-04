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Мировое обозрение

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Более 30 мощных взрывов прогремело в Киеве, ВС РФ атаковали город «Геранями»

Более 30 мощных взрывов прогремело в Киеве, ВС РФ атаковали город «Геранями»

Главное в тезисах: Массированный удар: Ночью 4 октября в Киеве прогремело более 30 мощных взрывов, сирена воздушной опасности звучала около двух часов.

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