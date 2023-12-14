На Конференции ООН по климату заявили о начале конца ископаемого топлива

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) Саймон Стил объявил о «начале конца» ископаемого топлива после принятия итогового документа 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP28).
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