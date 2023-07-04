«Барса» все еще платит Месси, КХЛ не регистрирует контракт Федотова, победы Касаткиной, Кудерметовой, Рублева и Карацева, саудовцы подписали Джеррарда и Брозовича и другие новости

1. Оказывается, «Барселона» все еще платит Месси зарплату – и продолжит до 2025 года. Удивлены? Мы разобрались, откуда взялись эти выплаты.
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