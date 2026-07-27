«Доберемся до Москвы уже осенью»: украинский разработчик пригрозил новыми ударами Украинская компания Fire Point рассчитывает уже осенью приступить к ударам собственной баллистической ракеты по целям на территории России.
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