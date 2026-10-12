«Мы просто снимались вместе»: как сложилась жизнь Сергея Чонишвили после истории с Лизой Боярской

В светских хрониках эта история живет уже двадцать лет: юная студентка театральной академии, взрослый известный актер, ночные поездки из Москвы в Петербург — и разъяренный Михаил Боярский, который, если верить этим публикациям, роман дочери попросту раздавил.
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