Мечтавший о жизни в России иностранец получил заветное разрешение

Гражданин Португалии мечтал жить в России, где его ждет возлюбленная, и создать здесь семью. В российском МВД ему предоставили такую возможность, дав разрешение на временное проживание в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
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