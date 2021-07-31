Ваше здоровье – ваши проблемы. К вопросу о «бесплатной и доступной» медпомощи

Андрей СмирновВаше здоровье – ваши проблемы. К вопросу о «бесплатной и доступной» медпомощиВ пятницу, в обед, позвонил родственник и попросил срочно отвезти маму в городскую поликлинику к 14:45 к окулисту.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Григоровсочинитель автор ...назвал бы город поликлинику врача ...а то все инкогнитоВХвячеслав харченкоДа это ещё мелочи, после того, как в частные клиники приобретались томографы за государственный счёт, ибо эскулапы работали на два фронта, с 8 до 17 они за "советскую власть", а вот с 17 до 8... можно ничему не удивляться.Комментировать
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