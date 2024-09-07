Путин объявил о новой выплате в 1 млн для ряда семей России: кто и когда получит Ольга Вайленко5 сентября президент России Владимир Путин выступил с инициативой расширить меры поддержки для многодетных семей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), где наблюдается низкий коэффициент рождаемости.