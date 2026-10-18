Вы спрашиваете меня, почему я молчал? Почему я, Эдвард Фэйрфакс Рочестер, человек не робкого десятка, презирающий светское лицемерие и мелкую трусость, месяц за месяцем вел за руку к алтарю чистую, ни в чем не повинную девятнадцатилетнюю девушку, зная, что прямо над ее спальней, под свинцовыми скатами крыши Торнфилд-холла, дышит, рычит и проклинает меня моя законная […]Вы спрашиваете меня, почему я молчал? Почему я, Эдвард Фэйрфакс Рочестер, человек не робкого десятка, презирающий светское лицемерие и мелкую трусость, месяц за месяцем вел за руку к алтарю чистую, ни в чем не повинную девятнадцатилетнюю девушку, зная, что прямо над ее спальней, под свинцовыми скатами крыши Торнфилд-холла, дышит, рычит и проклинает меня моя законная жена? Легко судить человека, когда ты сидишь в теплой гостиной, перелистывая страницы чужой жизни, и точно знаешь, где кончается добродетель и начинается Уголовный кодекс Британской империи.