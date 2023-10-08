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Экс-агент ЦРУ Макговерн: США опасаются гиперзвуковых ракет РФ

Экс-агент ЦРУ Макговерн: США опасаются гиперзвуковых ракет РФ

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Россия обладает невероятным стратегическим преимуществом перед США благодаря гиперзвуковым ракетам.

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