Экс-агент ЦРУ Макговерн: США опасаются гиперзвуковых ракет РФ

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Россия обладает невероятным стратегическим преимуществом перед США благодаря гиперзвуковым ракетам.
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