За строительный сезон московские заводы могут выпустить 3,8 миллиона тонн асфальтобетонной смеси. Сергей Собянин сообщил, что в столице работают 17 предприятий общей мощностью 2480 тонн в час.
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