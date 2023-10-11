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Утечку на газопроводе Balticconnector в Финском заливе считают результатом подрыва

Утечку на газопроводе Balticconnector в Финском заливе считают результатом подрыва

  10 октября правительство Финляндии объявило, что собирается в этот день провести экстренную пресс-конференцию по поводу аварии на газопроводе Balticconnector.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
+ денежку дельцы в карман спрячут......
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17 час.
Tania Еременко
Вот бы им ничего не ремонтировать - это было бы перед зимой - дело!!!
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16 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Утечки это конкретные не законные врезки .Следите как РФ обувают Они спишут эту утечку на порыв на нашей стороне, а на самом деле , как РФ будет списывать ? Бросайте вы это дело с поставками в чужие и тем более недружественные страны газ и нефть , бензин и соляру . В ближайшем будущем в недрах ничего не останется и нам же взвинтят цены на порядки . Пусть лучше они уже сейчас заботятся об альтернативе . А у нас это должно пройти в мягком режиме
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16 час.

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