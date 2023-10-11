Утечку на газопроводе Balticconnector в Финском заливе считают результатом подрыва

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Утечки это конкретные не законные врезки .Следите как РФ обувают Они спишут эту утечку на порыв на нашей стороне, а на самом деле , как РФ будет списывать ? Бросайте вы это дело с поставками в чужие и тем более недружественные страны газ и нефть , бензин и соляру . В ближайшем будущем в недрах ничего не останется и нам же взвинтят цены на порядки . Пусть лучше они уже сейчас заботятся об альтернативе . А у нас это должно пройти в мягком режиме