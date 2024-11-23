В Российском этнографическом музее прошел финальный этап конкурса «Суворовское знамя»

Мероприятие приурочено ко дню рождения великого полководца Всероссийский конкурс «Суворовское знамя» – настоящий поединок будущих командиров, участниками которого стали воспитанники кадетских классов Петербурга, Полоцка, Севастополя и Донецка, рассказали в программе «Петербургские вести» на телеканале «Россия1».
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