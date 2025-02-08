В Британии замглавы Минздрава отправили в отставку из-за оскорбительных высказываний

DM: Замглавы Минздрава Британии Гвина уволили из-за оскорбительных высказываний Заместителя министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвина уволили за оскорбительные высказывания, которые он позволил себе в WhatsApp.
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