Спасатели Ленобласти оказали помощь упавшей со скалы женщине

Пострадавшую доставили в Приозерск Сегодня ночью в лесу в районе железнодорожной станции Капеасалми женщина упала со скалы и повредила спину, рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательный службы Ленобласти.
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