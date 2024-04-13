Глава МЧС оценил паводковую обстановку в Алтайском крае

Александр Куренков отметил, что пострадавшие от подтоплений не должны оставаться один на один со своей бедой Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершили облет подтопленных территорий региона, чтобы оценить ситуацию с паводком.