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Штраф в 1 млн рублей и 9 лет колонии получил житель Уссурийска за контрабанду леса в Китай

Штраф в 1 млн рублей и 9 лет колонии получил житель Уссурийска за контрабанду леса в Китай

Доказательства, собранные следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю г.

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