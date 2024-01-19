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Россия запретила Британии ловить рыбу в Баренцевом море: чем ответит Лондон

Россия запретила Британии ловить рыбу в Баренцевом море: чем ответит Лондон

  Правительство одобрило денонсацию соглашения от 1956 года с Великобританией о рыболовстве. Теперь британцам запрещено рыбачить в Баренцевом море.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Чем наглосраксия ответит? Ясно, чем! Выразит свое возмущение и недовольство! Ну, и утрется! Однако, скорее всего ПРОСТО утрется и не вякнет даже! Будет и дальше изподтишка  продолжать срать!
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