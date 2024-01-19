Россия запретила Британии ловить рыбу в Баренцевом море: чем ответит Лондон

Правительство одобрило денонсацию соглашения от 1956 года с Великобританией о рыболовстве. Теперь британцам запрещено рыбачить в Баренцевом море.
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