Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

866 подписчиков

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения раздали воду муниципальным предприятиям Оренбуржья

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения раздали воду муниципальным предприятиям Оренбуржья

Более 320 тыс. литров питьевой воды подготовили и выдали военнослужащие населению региона с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх