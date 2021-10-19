«Аякс» обыграл дортмундскую «Боруссию», «Порту» одолел «Милан» в ЛЧ

«Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:0. В составе нидерландского клуба по голу забили Дэйли Блинд, Антони Сантос и Себастьян Алле, еще один мяч Марко Ройс отправил в ворота своей команды.