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«Аякс» обыграл дортмундскую «Боруссию», «Порту» одолел «Милан» в ЛЧ

«Аякс» обыграл дортмундскую «Боруссию», «Порту» одолел «Милан» в ЛЧ

«Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:0. В составе нидерландского клуба по голу забили Дэйли Блинд, Антони Сантос и Себастьян Алле, еще один мяч Марко Ройс отправил в ворота своей команды.

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