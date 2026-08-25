«Никто не придет»: Лоза высказался об идее провести концерт Уэста в Донецке

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что в Донецке или Белгороде никто бы не пошёл на концерт Канье Уэста, так как в этих городах сейчас совсем другая обстановка, и людям не до дорогих шоу.