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Царьград

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Динара Саляхова из России победила в конкурсе "Миссис Европа - 2024"

Динара Саляхова из России победила в конкурсе "Миссис Европа - 2024"

Титул "Миссис Европа - 2024" завоевала жительница Казани Динара Саляхова. Она вышла в финал конкурса и стала лучшей среди 25 европейских женщин в возрасте от 24-х до 49-ти лет.

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