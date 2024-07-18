"Уровень лицемерия, который зашкаливает": Призыв к властям не услышали. Шахназаров громко о войне и элитах

ИМ

Ильдус Мамлеев

Мудрые слова. Надо срочно переводить всю экономику на "военные рельсы". 1. Распустить нынешний созыв "ГосДуры", при формировании новой ни каких партийных списков. Приоритет тем кто прошёл СВО. Во время войны нам нужна "военнизированная ГосДума", а не нынешнее подобие её не могущие решить ни одной реальной проблемы. 2. Срочно и жёстко решить вопрос с мигрантами и "ценным и специалистами" из Средней Азии. Запретить им покупку оружия, работу в школах и детских. Запретить право иметь легковые автомобили и работать в такси. Жёсткая привязка к местности. За любое правонарушение, высылка на историческую родину. 3. Поднять в стране пристиж рабочих специальностей и возродить систему ПТУ.