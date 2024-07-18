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"Уровень лицемерия, который зашкаливает": Призыв к властям не услышали. Шахназаров громко о войне и элитах

"Уровень лицемерия, который зашкаливает": Призыв к властям не услышали. Шахназаров громко о войне и элитах

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Мудрые слова. Надо срочно переводить всю экономику на &quot;военные рельсы&quot;. 1. Распустить нынешний созыв &quot;ГосДуры&quot;, при формировании новой ни каких партийных списков. Приоритет тем кто прошёл СВО. Во время войны нам нужна &quot;военнизированная ГосДума&quot;, а не нынешнее подобие её не могущие решить ни одной реальной проблемы. 2. Срочно и жёстко решить вопрос с мигрантами и &quot;ценным и специалистами&quot; из Средней Азии. Запретить им покупку оружия, работу в школах и детских. Запретить право иметь легковые автомобили и работать в такси. Жёсткая привязка к местности. За любое правонарушение, высылка на историческую родину. 3. Поднять в стране пристиж рабочих специальностей и возродить систему ПТУ.
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