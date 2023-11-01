В Пекине закрылся 10-й форум "Сяншань"

Пекин, 31 октября /Синьхуа/ -- 10-й форум "Сяншань" завершился во вторник в Пекине. Двухдневный форум собрал более 1 800 участников, в том числе членов 99 официальных делегаций и министров обороны 19 стран, а также военачальников, представителей международных организаций, экспертов, ученых и наблюдателей из различных стран.