Свадьба в Египте закончилась смертью 27-летнего жениха

Молодой мужчина умер после собственной свадьбы в египетской провинции Сохаг. Кириллосу Вади было 27 лет.
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