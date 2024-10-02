Когда в двери супермаркета заходит собака, реакция покупателей может варьироваться от восторга до недоумения.
Собака в магазине — антисанитария или догфрендли?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Если это дружелюбная небольшая собака, а не огромный монстр или озлобленная мелкая неврастеничка, то почему бы и нет??/ Но, все же не стоит бродить с собачкой среди рядов полок магазина, потому что на нее элементарно могут наступить и нанести ей травму....
Ответить
2 час.
Свежие комментарии