ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    у них секс даже не для зачатия ,а для зарабатывания бабла и плюшек.  они никак и не могут понять как секс может быть ...Чем так пугает фе...
  • Samarium
    Если это дружелюбная  небольшая собака, а не огромный монстр или озлобленная мелкая неврастеничка, то почему бы и нет...Собака в магазине...
  • Воробей
    Чепуха, Вы всё напутали, похоже. Я говорю только о том, что мужчине следует ставить для себя целью быть способным сек...Чем так пугает фе...

Собака в магазине — антисанитария или догфрендли?

Собака в магазине — антисанитария или догфрендли?

Когда в двери супермаркета заходит собака, реакция покупателей может варьироваться от восторга до недоумения.

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Комментарии
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Samarium
Если это дружелюбная  небольшая собака, а не огромный монстр или озлобленная мелкая неврастеничка, то почему бы и нет??/ Но, все же не стоит бродить с собачкой среди рядов полок магазина, потому что на нее элементарно могут наступить и нанести ей травму....
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