Собака в магазине — антисанитария или догфрендли?

Samarium

Если это дружелюбная небольшая собака, а не огромный монстр или озлобленная мелкая неврастеничка, то почему бы и нет??/ Но, все же не стоит бродить с собачкой среди рядов полок магазина, потому что на нее элементарно могут наступить и нанести ей травму....