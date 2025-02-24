Чудо-очки заменят слуховой аппарат

Благодаря научным достижениями, слуховой аппарат теперь можно заменить очками.Французская компания EssilorLuxottica изобрела инновационные чудо-очки, способные помочь людям со слабым слухом, которые стесняются носить слуховой аппарат или не хотят чувствовать инородное тело в ухе.