Потери Украины на фронте намного больше официальных, сообщает The Telegraph. В статье «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине» автор комментирует заявление главы Офиса Зеленского Буданова* о том, что Киеву приходится мобилизовывать не менее 30 000 человек в месяц — «минимальное количество, необходимое для поддержания имеющихся сил».