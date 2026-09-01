Потери Украины на фронте намного больше официальных, сообщает The Telegraph. В статье «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине» автор комментирует заявление главы Офиса Зеленского Буданова* о том, что Киеву приходится мобилизовывать не менее 30 000 человек в месяц — «минимальное количество, необходимое для поддержания имеющихся сил».
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Да и пёс с ними. Совершенно не интересно, что они там скрывают.
Расскажите лучше про наши потери. И на сколько они соответствуют официальным данным.