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Русская весна

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Потери Украины на фронте намного больше официальных — The Telegraph

Потери Украины на фронте намного больше официальных — The Telegraph

Потери Украины на фронте намного больше официальных, сообщает The Telegraph. В статье «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине» автор комментирует заявление главы Офиса Зеленского Буданова* о том, что Киеву приходится мобилизовывать не менее 30 000 человек в месяц — «минимальное количество, необходимое для поддержания имеющихся сил».

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Новый комментарий от пользователя
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Leon D

Да и пёс с ними. Совершенно не интересно, что они там скрывают.
Расскажите лучше про наши потери. И на сколько они соответствуют официальным данным.