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Трактор загорелся и взорвался в Большом Каретном переулке в Москве

Трактор загорелся и взорвался в Большом Каретном переулке в Москве

Возгорание и взрыв трактора произошли в Большом Каретном переулке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Как рассказал собеседник, возгорание случилось в результате попадания отбойного молотка в высоковольтный кабель.

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