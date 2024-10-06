Трактор загорелся и взорвался в Большом Каретном переулке в Москве

Возгорание и взрыв трактора произошли в Большом Каретном переулке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Как рассказал собеседник, возгорание случилось в результате попадания отбойного молотка в высоковольтный кабель.
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