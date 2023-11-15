Русский бронетанковый кулак сметёт оборону Купянска

Американские «Абрамсы» Киеву лучше оставить на чёрный день, считают западные эксперты Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские войска продвигаются в зоне СВО по нескольким направлениям: севернее Купянска и Артемовска (Бахмута), на границе ДНР и Запорожской областей (к югу и юго-востоку от Великой Новоселки), к юго-востоку от Орехова (в основном в районе Малой Токмачки), а также в Марьинке и вокруг нее.