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Выходные перенесли: какими теперь буду новогодние каникулы 2024-2025 – сроки изменились

Выходные перенесли: какими теперь буду новогодние каникулы 2024-2025 – сроки изменились

Выходные перенесли: какими теперь буду новогодние каникулы 2024-2025 – сроки изменились Ольга БезродняяВыходные дни помогают восстановить силы, а длительные новогодние каникулы могут стать полноценной альтернативой отпуску.

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