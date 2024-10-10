Выходные перенесли: какими теперь буду новогодние каникулы 2024-2025 – сроки изменились Ольга БезродняяВыходные дни помогают восстановить силы, а длительные новогодние каникулы могут стать полноценной альтернативой отпуску.
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